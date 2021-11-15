Впрочем, это еще не означает, что дело будут квалифицировать как теракт. Правоохранители подчеркнули, что их коллеги из контртеррористической полиции "продолжают непредвзято относиться к причинам взрыва".

Подробнее В Ливерпуле возле госпиталя взорвался автомобиль: есть жертва

Трое мужчин, возрастом 29, 26 и 21 год, были задержаны в районе Кенсингтон в Ливерпуле. Другие подробности о подозреваемых в полиции пока не сообщали.

Смертельный взрыв в Ливерпуле: что известно

Жуткий инцидент произошел 14 ноября под женской больницей в Ливерпуле – около 11:00 (по местному времени). По информации правоохранителей, взорвалось авто такси, которое остановилося возле больницы незадолго до взрыва.

около 11:00 (по местному времени). По информации правоохранителей, взорвалось авто такси, которое остановилося возле больницы незадолго до взрыва. Погибший оказался пассажиром. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель автомобиля выжил, врачи оценивают состояние его здоровья как стабильное.

Как отреагировали власти города и страны

На трагический инцидент сразу же отреагировала Джоан Андерсон, мэр Ливерпуля. В своем твиттере она отметила, что известие о взрыве "тревожно и огорчает". Позже появилась и реакция британского премьер-министра Бориса Джонсона. "Мои мнения со всеми, кто пострадал от этого ужасного инцидента", – написал политик. В то же время он поблагодарил экстренные службы за быстрое реагирование и профессионализм, а полиции – за непрерывную работу над расследованием.

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