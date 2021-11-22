Кроме того, в результате взрыва пострадали 4 человека. По предварительным данным, все госпитализированные с травмами – несовершеннолетние.

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На месте взрыва газа найдено тело погибшего. Еще четырех человек госпитализировали с травами,
– говорится в сообщении.

Также известно, что под завалами может находиться еще один ребенок.

По предварительным данным, причиной взрыва в частном жилом доме стала утечка газа. Сейчас на месте трагедии работают эксперты.

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Взрыв на военном заводе в Румынии

  • В Румынии на военном заводе Бабени прогремел взрыв.
  • Жертвами стали 4 человека. Кроме того, известно о 4 пострадавших. Из них 3 – нуждались в госпитализации.
  • Местные правоохранители рассказали, что причиной взрыва стала противопехотная мина.
  • Сейчас специалисты устанавливают детали трагедии.
  • Румынская прокуратура открыла уголовное производство.
  • Беспокойство у правоохранителей вызывает тот факт, что это уже не первый взрыв на заводе. В 2019 году жертвой взрыва стал 22-летний работник.