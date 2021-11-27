Известно, что здание – жилое. Взрыв разрушил 4 и 5 этажа.
В настоящее время на месте происшествия работают 20 спасателей и 5 единиц техники. Информацию о жертвах и пострадавших еще уточняют.
Новость дополняется...
В городе Новая Одесса Николаевской области утром 27 ноября прогремел взрыв. Он случился в угловой части 5-этажного жилого дома.
Источник:ГСЧС
Известно, что здание – жилое. Взрыв разрушил 4 и 5 этажа.
В настоящее время на месте происшествия работают 20 спасателей и 5 единиц техники. Информацию о жертвах и пострадавших еще уточняют.
Новость дополняется...