Рятувальні роботи з пошуку 6 осіб, що зникли безвісти, тривали 11 та 12 грудня. Влада підтвердила загибель 3 людей.
Раніше Біда на Сицилії: потужний вибух зруйнував будівлю, людей шукають під завалами
У будинку проживала велика родина
У квартирі, де стався вибух, проживала велика родина, яка складалась з 9 осіб. У вечір, коли трапилась трагедія, до них ще й прийшли гості – вагітна жінка разом з чоловіком.
З-під завалів витягнули 80-річну бабусю разом з невісткою. Літня жінка розповіла, що раптово зникло світло і обвалилась підлога та стеля.
Вибух був дуже потужним
Вибух був настільки потужним, що обвалились три сусідні будівлі, які, на щастя, не були жилими. Також у ще кількох будинках повибивало вікна.
Яка причина трагедії
Як повідомляє Al Jazeera, керівник пожежного підрозділу Джузеппе Мерендіно розповів, що причиною трагедії стало накопичення газу. Тригером, що спричинив вибух, могло стати будь-що – електроприлад чи робота ліфта.
Дивіться відео пошуково-рятувальних робіт на місці вибуху / Відео з твітера:
Коротко про потужні вибухи у світі:
- У Франції у 3-поверховому житловому будинку стався вибух.Під завалами опинився з десяток людей.
- Біля головного залізничного вокзалу Мюнхена 1 грудня вибухнула бомба часів Другої світової війни, є постраждалі. Рух потягів тимчасово довелось припинити.
- У Росії вибухи пролунали на військовому заводі, ймовірно, що здетонували боєприпаси. Після цього одразу почалась пожежа.
Дивіться відео про схожу жахливу трагедію в Україні – у Новій Одесі, що на Миколаївщині: