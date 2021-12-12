Рятувальні роботи з пошуку 6 осіб, що зникли безвісти, тривали 11 та 12 грудня. Влада підтвердила загибель 3 людей.

Раніше Біда на Сицилії: потужний вибух зруйнував будівлю, людей шукають під завалами

У будинку проживала велика родина

У квартирі, де стався вибух, проживала велика родина, яка складалась з 9 осіб. У вечір, коли трапилась трагедія, до них ще й прийшли гості – вагітна жінка разом з чоловіком.

З-під завалів витягнули 80-річну бабусю разом з невісткою. Літня жінка розповіла, що раптово зникло світло і обвалилась підлога та стеля.

Вибух був дуже потужним

Вибух був настільки потужним, що обвалились три сусідні будівлі, які, на щастя, не були жилими. Також у ще кількох будинках повибивало вікна.

Зверніть увагу! До рятувальних робіт залучили кінологів з собаками, а також дрон. 50 місцевих жителів довелось відселити.

Яка причина трагедії

Як повідомляє Al Jazeera, керівник пожежного підрозділу Джузеппе Мерендіно розповів, що причиною трагедії стало накопичення газу. Тригером, що спричинив вибух, могло стати будь-що – електроприлад чи робота ліфта.

Дивіться відео пошуково-рятувальних робіт на місці вибуху / Відео з твітера:

Коротко про потужні вибухи у світі:

У Франції у 3-поверховому житловому будинку стався вибух.Під завалами опинився з десяток людей.

Біля головного залізничного вокзалу Мюнхена 1 грудня вибухнула бомба часів Другої світової війни, є постраждалі. Рух потягів тимчасово довелось припинити.

У Росії вибухи пролунали на військовому заводі, ймовірно, що здетонували боєприпаси. Після цього одразу почалась пожежа.

Дивіться відео про схожу жахливу трагедію в Україні – у Новій Одесі, що на Миколаївщині: