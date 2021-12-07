Деталі вибуху у Франції

Вибух стався у вівторок близько 03:50 у муніципалітеті Санарі-сюр-Мер. Він спричинив обвалення багатоквартирного будинку в портовому районі.

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Служби порятунку, які прибули на місце події, виявили сильний запах газу,

– заявив представник місцевої влади.

Наразі 4 людей відвезли у лікарню. Ще до 5 осіб можуть бути під завалами, але точна кількість поки що невідома. Наразі евакуйованих помістили у спортзал.

На місці події працюють:

70 рятувальників,

4 бригади медиків,

2 пожежні машини,

бригада, що спеціалізується на ліквідації наслідків аварійно-рятувальних робіт.

Вибухи у житлових будинках: останні новини

У селі Широка Балка, що на Одещині, вибух стався у приватному домоволодінні. Власник будинку опинився під завалами. Постраждалого визволяли рятувальники.

2 грудня у Покровську Донецької області трапився вибух у квартирі на 9 поверсі. Постраждав власник помешкання. Його оперативно госпіталізували з термічними опіками кистей, голови та обличчя. На місці події працювали 11 рятувальників.

1 грудня в Ізмаїлі Одеської області пролунав вибух у приватному будинку. Він спричинив загоряння літньої кухні на площі 5 квадратних метрів. Інцидент трапився через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі – жінка розпалювала її за допомогою бензину. На місці вибуху рятувальники надали допомогу одній постраждалій.

27 листопада вибухнула багатоповерхівка в Новій Одесі. Внаслідок трагедії 3 людей загинули, а ще 3 – зазнали травм. Крім того, мешканці 30 квартир втратили житло.

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