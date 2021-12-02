Інцидент стався 2 грудня у мікрорайоні Південний. Відповідний виклик надійшов до рятувальників об 11:51. Вони встановили, що вибух прогримів у квартирі на 9 поверсі будівлі.
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Постраждалим виявився господар квартири. Чоловіка оперативно госпіталізували з термічними опіками кістей рук, голови та обличчя. Наразі лікарі оцінюють його стан як задовільний. Вибух зруйнував 2 вікна та 1 двері в квартирі. Причини інциденту наразі невідомі, їх будуть встановлювати відповідні фахівці. Зазначимо, що на місці події працювали 11 рятувальників.
Квартира, в якій стався вибух / Фото ДСНС
На місце оперативно прибули рятувальники / Фото ДСНС
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