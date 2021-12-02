Инцидент произошел 2 декабря в микрорайоне Южный. Соответствующий вызов поступил к спасателям в 11:51. Они установили, что взрыв прогремел в квартире на 9 этаже здания.

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Последствия взрыва в Покровске

Пострадавшим оказался хозяин квартиры. Мужчину оперативно госпитализировали с термическими ожогами кистей рук, головы и лица. Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Взрыв разрушил 2 окна и 1 дверь в квартире. Причины инцидента пока неизвестны, их будут устанавливать соответствующие специалисты. Отметим, что на месте происшествия работали 11 спасателей.



Квартира, в которой произошел взрыв / Фото ГСЧС



На место оперативно прибыли спасатели / Фото ГСЧС

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