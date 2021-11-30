О проблемах с жильем у жильцов дома, разрушенного взрывом, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Люди из 30 квартир остались без жилья
Из-за взрыва люди, жившие в 30 квартирах, потеряли свое жилье.
Жители из 30 отселенных квартир дома временно разместились у родственников, одного человека местные органы власти временно разместили в гостинице,
– говорится в сообщении.
Ситуация по ликвидации последствий взрыва
На утро 30 ноября спасатели продолжают ликвидировать последствия взрыва, вывозят строительный мусор. С начала работ убрали уже 154 кубометра таких отходов.
На месте остаются развернуты две палатки ГСЧС и палатка Красного Креста. Там дежурят 3 спасателя и 4 единицы техники.
Взрыв в доме в Новой Одессе: коротко
- Утром 27 ноября в многоэтажке города Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв. Трагедия привела к гибели 3 человек, еще 3 получили ранения.
- В результате взрыва разрушены четыре квартиры на четвертом и пятом этажах, лестничные клетки с третьего по пятый этажи и повреждена квартира на третьем этаже. Из дома эвакуировали 54 человека.
- 28 ноября спасатели завершили поисково-спасательные работы.