Поиск пострадавших и жертв трагедии прекратили по состоянию на 18:00 28 ноября. До этого нашли трех человек, погибших в результате взрыва.
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На месте будут дежурить спасатели
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на месте взрыва продолжат дежурить спасатели. Дом будут освещать, возле него будут находиться 6 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники.
Отметим, что тело последней жертвы трагедии нашли около 16:10 28 ноября. Это – мужчина, его личность еще не идентифицировали. Первой погибшей была женщина, ее тело обнаружили именно в квартире, где произошел взрыв. Позже под руинами нашли второе тело – мужчину.
Коротко о взрыве в Новой Одессе:
- Взрыв произошел утром 27 ноября.
- Разрушило 4 квартиры – на 4 и 5 этажах.
- Пришлось эвакуировать более 50 жителей.
- Правоохранители по факту взрыва возбудили уголовное дело.
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Текст публикации ГСЧС:
По состоянию на 18:00 поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в городе Новая Одесса завершены. Для обеспечения освещения места работ и дежурства от ГСЧС привлечено 6 человек и 4 единицы техники.