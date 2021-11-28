Поиск пострадавших и жертв трагедии прекратили по состоянию на 18:00 28 ноября. До этого нашли трех человек, погибших в результате взрыва.

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На месте будут дежурить спасатели

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на месте взрыва продолжат дежурить спасатели. Дом будут освещать, возле него будут находиться 6 сотрудников ГСЧС и 4 единицы техники.

Отметим, что тело последней жертвы трагедии нашли около 16:10 28 ноября. Это – мужчина, его личность еще не идентифицировали. Первой погибшей была женщина, ее тело обнаружили именно в квартире, где произошел взрыв. Позже под руинами нашли второе тело – мужчину.

Обратите внимание! Вследствие чрезвычайной ситуации в Новой Одессе еще несколько человек пострадали: один пострадавший в больнице с переломом, еще двое от госпитализации отказались.

Коротко о взрыве в Новой Одессе:

Взрыв произошел утром 27 ноября.

Разрушило 4 квартиры – на 4 и 5 этажах.

Пришлось эвакуировать более 50 жителей.

Правоохранители по факту взрыва возбудили уголовное дело.

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Текст публикации ГСЧС:

По состоянию на 18:00 поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в городе Новая Одесса завершены. Для обеспечения освещения места работ и дежурства от ГСЧС привлечено 6 человек и 4 единицы техники.