Спасатели продолжают работу по поиску возможных жертв взрыва. Для этого привлекли 232 человека и 53 единицы техники.

Что было раньше В многоэтажке в Николаевской области произошел взрыв газа: фото разрушений

Погибшего пока не идентифицировали

Тело мужчины обнаружили 28 ноября около 16:10. Погибшего еще не идентифицировали, поэтому никакие другие данные спасатели не сообщили.

Мощный взрыв унес жизни уже трех человек. Сначала спасатели обнаружили тело женщины, которая жила в квартире, в которой произошел взрыв. Позже под завалами обнаружили тело мужчины.

Один человек находится в больнице с переломами, еще два в шоковом состоянии, однако от госпитализации отказались.

Спасательные работы на месте взрыва в Новой Одессе: смотрите видео

Взрыв в Новой Одессе: главное

  • Мощный взрыв в пятиэтажке в Новой Одессе прогремел утром 27 ноября.
  • Взрыв был настолько сильным, что разрушил 4 квартиры – 2 на четвертом этаже и еще 2 на пятом.
  • Причиной трагедии стал взрыв газа.
  • Правоохранители открыли уголовное производство.
  • 54 жителя дома эвакуировали.