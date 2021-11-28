Рятувальники продовжують роботу з пошуку можливих жертв вибуху. До цього залучили 232 осіб та 53 одиниці техніки.

Що було раніше У багатоповерхівці на Миколаївщині трапився вибух газу: фото руйнувань

Загиблого поки не ідентифікували

Тіло чоловіка знайшли 28 листопада близько 16:10. Загиблого ще не ідентифікували, тому жодних інших даних рятувальники не повідомили.

Потужний вибух забрав життя уже трьох людей. Спершу рятувальники знайшли тіло жінки, яка мешкала у квартирі, в якій стався вибух. Пізніше під завалами виявили тіло чоловіка.

Одна людина перебуває в лікарні з переломами, ще 2 в шоковому стані, однак від госпіталізації відмовилися.

Рятувальні роботи на місці вибуху в Новій Одесі: дивіться відео

Вибух в Новій Одесі: головне