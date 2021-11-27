Тіло жінки вилучили у ході демонтажу зруйнованих елементів будинку. Його виявили у квартирі на 4 поверсі багатоповерхівки.

До теми У багатоповерхівці на Миколаївщині трапився вибух газу: фото руйнувань​

Тривають рятувальні роботи

У ДСНС уточнили, що моторошний інцидент стався через вибух побутового газу. Станом на 13:00 рятувальники все ще здійснюють аварійно-рятувальні роботи. Вони демонтують пошкоджені конструкцій будинку й продовжуть шукати потерпілих. На місці працюють 116 спеціалістів, серед них – надзвичайники, кінологи, психологи й представники облгазу. Поблизу чергують карети швидкої.

Наслідки руйнівного вибуху в Новій Одесі / Фото ДСНС та Нацполіції

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