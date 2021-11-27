Тело женщины изъяли в ходе демонтажа разрушенных элементов дома. Его обнаружили в квартире на 4 этаже многоэтажки.

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Продолжаются спасательные работы

В ГСЧС уточнили, что жуткий инцидент произошел из-за взрыва бытового газа. По состоянию на 13:00 спасатели все еще осуществляют аварийно-спасательные работы. Они демонтируют поврежденные конструкции дома и продолжают искать потерпевших.

Последствия разрушительного взрыва в Новой Одессе / Фото ГСЧС и Нацполиции

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