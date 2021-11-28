Как рассказали спасатели, тело погибшего извлекли из-под завалов. Найти его помогли кинологи с собаками.

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Что известно о жертвах и пострадавших

По состоянию на утро 28 ноября жертвами взрыва стали 2 человека – женщина и мужчина. Первая как раз была жительницей квартиры, где прогремел взрыв. Медики констатировали ее смерть. Тело мужчины обнаружили значительно позже – в 23:25.

В целом в результате взрыва пострадали еще 3 человека. Одного из пострадавших с переломом предплечья госпитализировали, еще двое находятся в шоковом состоянии. После обследования они отказались от госпитализации.

Успешно эвакуировать из дома удалось 54 человека.

В настоящее время подразделениями ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) продолжаются работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций здания и поиску возможных 2 заблокированных лиц с привлечением кинологической группы,

– добавили в ведомстве.

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