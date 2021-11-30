Про проблеми зі житлом у мешканців будинку, який зруйнував вибух, повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Люди з 30 квартир залишилися без житла

Через вибух люди, які жили у 30 квартирах, втратили своє житло.

Мешканці з 30 відселених квартир будинку тимчасово розмістилися у родичів, одну особу місцеві органи влади тимчасово розмістили в готелі,

– йдеться в повідомленні.

Ситуація з ліквідації наслідків вибуху

Станом на ранок 30 листопада рятувальники продовжують ліквідувати наслідки вибуху, вивозять будівельне сміття. Від початку робіт прибрали вже 154 кубометри таких відходів.

На місці залишаються розгорнуті два намети ДСНС та намет Червоного Хреста. Там чергують 3 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Вибух у будинку в Новій Одесі: коротко