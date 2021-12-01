Як повідомили у коментарі представники ДСНС, виклик їм надійшов об 11:36. Він спричинив загоряння літньої кухні на площі 5 квадратних метрів.

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Не минулося без потерпілих

На кадрах з місця пригоди видно, як рятувальники виносять зі зруйнованого приміщення потерпілу людину на покривалі. Вони одразу ж почали надавати їй першу необхідну допомогу. Згодом у ДСНС офіційно підтвердили інформацію про те, що одна особа постраждала.

Об 11:49 пожежу ліквідували. Під час ліквідації врятували потерпілу особу, власницю будинку, яку вогнеборці одразу передали медичним працівникам,

– написала ДСНС на сторінці у фейсбук.

Зверніть увагу! Вогнеборці прибули за викликом за 4 хвилини після вибуху – об 11:40.

Люди почули гуркіт

Жителі вулиці Пирогова, де й стався вибух, розповіли, що почули гучний гуркіт. Власне після нього у будинку, який зруйнувався, і виникла пожежа, пишуть на телеграм-каналі "7 канал Одеса".

Причини вибуху

За інформацією рятувальників, інцидент трапився через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Жінка розпалювала її за допомогою бензину. До гасіння пожежі залучили дві одиниці техніки та сім вогнеборців.

Вибух газу в багатоповерхівці Києва: схоже

На вулиці Берлінського у столиці 25 листопада вибухнув газ. Це сталося у квартирі на 3 поверсі, де мешкають мати з донькою. Загалом рятувальникам довелося евакуювати 15 людей. На щастя, ніхто з них не постраждав, однак ударна сила повибивала вікна.

В будинку пенсіонерки в Ізмаїлі пролунав вибух і виникла пожежа / Фото Головного управління ДСНС в Одеській області

В Ізмаїлі стався вибух в будинку: відео

Текст публікації "7 каналу Одеси":

Вибух в Ізмаїлі. Мешканці почули гуркіт, а потім у приватному будинку на Пирогова спалахнула літня кухня. За попередньою інформацією ДСНС, площа пожежі – приблизно 5 квадратних метрів. Відомо, що є мінімум один постраждалий, проте офіційної інформації від рятувальників наразі немає.

Текст публікації Головного управління ДСНС в Одеській області:

Рятувальники міста Ізмаїл ліквідували пожежу, яка сталась внаслідок вибуху. Сьогодні, об 11:35, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Одеській області, в місті Ізмаїл, по вулиці Пирогова, стався вибух в житловому будинку.

Оперативно прибувши на місце виклику, рятувальниками заходилися ліквідувати пожежу в надвірній споруді, розташованій поруч з приватним житловим будинком.

Вже об 11:49 пожежу ліквідували. Під час її ліквідації врятували постраждалу особу, власницю будинку, яку вогнеборці одразу передали медичним працівникам.

Імовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі (за попередньою інформацією, власниця розпалювала піч за допомогою легкозаймистих рідин, а саме – бензину). Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 7 рятувальників.