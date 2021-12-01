За попередньою інформацією, вибух стався біля будівельного майданчика на вокзалі. Причина – випадковий підрив "авіаційної бомби" часів Другої світової війни.

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Вибух стався біля мосту

У той момент на майданчику робітники проводили бурові роботи. Це неподалік мосту, через який повинні проходити всі потяги на станцію та з неї.

Тому німецька залізнична служба призупинила сполучення для безпеки.

Що відомо про постраждалих

Постраждало троє людей. Один з них отримав серйозні травми.

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