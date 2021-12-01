За попередньою інформацією, вибух стався біля будівельного майданчика на вокзалі. Причина – випадковий підрив "авіаційної бомби" часів Другої світової війни.
Читайте також На Бурштинській ТЕС стався вибух: є постраждалі
Вибух стався біля мосту
У той момент на майданчику робітники проводили бурові роботи. Це неподалік мосту, через який повинні проходити всі потяги на станцію та з неї.
Тому німецька залізнична служба призупинила сполучення для безпеки.
Що відомо про постраждалих
Постраждало троє людей. Один з них отримав серйозні травми.
Новина доповнюється…