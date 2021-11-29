Причиною вибуху стала розгерметизація екранної 6-міліметрової труби на котлі сьомого енергоблока.

Важливо ДСНС закінчила пошуково-рятувальну операцію у будинку в Новій Одесі

Що відомо про постраждалих

Як пояснили рятувальники, через розгерметизацію труби відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла та отримали опіки 2 працівники.

Сьомий енергоблок зупинили й вивели з експлуатації, замість нього ввели в роботу четвертий енергоблок. На даний час працює сім блоків, на роботу станції подія не вплинула,

– розповіли у ДСНС.

Загалом постраждали внаслідок вибуху 5 осіб. Усі вони є працівниками Бурштинської ТЕС. Їх оперативно госпіталізували до лікувальних закладів. На місці працює мобільно-оперативна група ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Згодом виникла пожежа

ДСНС також повідомили про пожежу на ТЕС. Інформація про неї надійшла 29 листопада о 04:14. За даними рятувальників, займання виникло на покрівлі над котлом в блоці № 8 Бурштинської ТЕС.

Пожежу ліквідували працівники добровільної пожежної дружини об’єкту до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Зауважимо, що на Бурштинській ТЕС, що в Івано-Франківській області, помітили сірий дим. Він неабияк налякав місцевих. Причиною задимленості була аварійна зупинка енергоблоку.