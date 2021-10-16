Кадри з місця події показав у мережі місцевий мешканець Олександр Крупа. Він опублікував відповідний допис 15 жовтня близько о 15:00.

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"Знову щось горить", – так підписав відео чоловік. У коментарях користувачі соцмережі також показали фото, на якій видно дим на теплоелектростанції.

Дим на ТЕС у Бурштині: дивіться відео з соцмереж

Як все пояснили у Бурштинській ТЕС

Згодом представники Бурштинської ТЕС повідомили у своєму фейсбуці, що сталося. О 14:16 їм довелося відключити від мережі енергоблок №1 через появу свища в топці котла. Через його появу там піднявся тиск, це й призвело до утворення надлишків диму. Саме цей дим налякав місцевих мешканців.

У підприємстві пояснили, що свищі на обладнанні – не рідкість для теплової генерації. Роботи з усунення цієї проблеми зазвичай тривають недовго. "Відключення блоку не вплинуло на тепло- й електропостачання Бурштинського енергоострова", – мовиться у повідомленні.

Повний допис з фейсбук-сторінки "ДТЕК Бурштинська ТЕС":

UPD. В результаті появи свища в паливній котла піднявся тиск, що призвело до утворення надлишків диму. Цей дим жителі Бурштинської громади могли короткочасно спостерігати над машзалом станції. Енергетики оперативно відреагували та стабілізували ситуацію. Сьогодні, о 14:16 відключено від мережі енергоблок №1 ДТЕК Бурштинської ТЕС через появу свища в топці котла. Для теплової генерації свищі на обладнанні не рідкісне явище, з яким енергетики зазвичай оперативно справляються. Ремонтні бригади уже приступили до усунення зауважень. Відключення блоку не вплинуло на тепло- і електропостачання Бурштинського енергоострова. Станція продовжує нести навантаження 895 МВт. В роботі енергоблоки №4,5,7,8,9, 11 та 12.