Причиной взрыва стала разгерметизация экранной 6-миллиметровой трубы на котле седьмого энергоблока.

Важно ГСЧС закончила поисково-спасательную операцию в доме в Новой Одессе

Что известно о пострадавших

Как пояснили спасатели, из-за разгерметизации трубы произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги 2 работника. Их оперативно госпитализировали в лечебные учреждения.

Седьмой энергоблок остановили и вывели из эксплуатации, вместо него ввели в работу четвертый энергоблок. В настоящее время работает семь блоков, на работу станции происшествие не повлияло,

– рассказали в ГСЧС.

Всего пострадали в результате взрыва 5 человек. Все они являются работниками Бурштынской ТЭС. Их оперативно госпитализировали в лечебные учреждения. На месте работает мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Впоследствии возник пожар

ГСЧС также сообщили о пожаре на ТЭС. Информация о нем поступила 29 ноября в 04:14. По данным спасателей, возгорание возникло на кровле над котлом в блоке № 8 Бурштынской ТЭС.

Пожар ликвидировали работники добровольной пожарной дружины объекта до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Отметим, что на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, заметили серый дым. Он изрядно напугал местных. Причиной задымленности была аварийная остановка энергоблока.