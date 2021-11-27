Вибухи трапилися на заводі боєприпасів імені Свердлова. Водночас спрацювала сигналізація, а вогонь поширився на 55 квадратних метрів. Внаслідок інциденту постраждали дві робітниці підприємства, їх госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

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Ймовірні причини пожежі

За інформацією видання, наразі основною причиною пожежі на підприємстві вважають порушення виробничого процесу в цеху, де виготовляли ацетон. Водночас мовиться про несправність обладнання.

Частина будівлі обвалилися через пожежу. Наразі вибухи припинилися – рятувальникам вдалося усунути відкрите горіння.

На заводі виробляють хімічну продукцію

Остаточну причину інциденту на російському заводі ще встановлюють. Розглядаються різні версії, включно з несправністю обладнання в одному із цехів.

З усієї продукції, яку виробляють на підприємстві, на оборонну припадає лише 30%. Решта – хімічна продукція, зокрема:

промислові вибухові речовини;

продукція машинобудування.