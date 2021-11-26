Аварія на російській шахті сталася вранці 25 листопада. Інформацію про нові жертви повідомили заборонені в Україні прокремлівські інформагенції з посиланням на рятувальників.
Актуально У Росії внаслідок задимлення на шахті загинули люди, багато постраждалих
Ніхто не вижив
У момент інциденту під землею перебували 285 людей. Більшість із них витягнули на поверхню. Щоправда, дехто продовжував залишатися в шахті.
Серед тих, хто перебував під землею до останнього часу, не вижив ніхто. Загальна кількість жертв становить – 52 людини.
У шахті вибухнув метан
Як встановило слідство, причиною трагедії став вибух метану. Його спровокувала іскра. Далі відбувся динамічний удар. Унаслідок цього й травмувалися гірники.
Сталося газодинамічне явище. Почалося задимлення вентиляційного штреку ділянки №4, внаслідок чого робочі, що перебували у шахті, задихнулися,
– зазначили у Слідчому комітеті Росії.
У межах розслідування затримали 47-річного директора шахти, його 59-річного першого заступника та 36-річного начальника дільниці.
Усіх їх звинувачують у порушенні вимог безпеки на небезпечних виробничих об'єктах, внаслідок чого загинули двоє або більше осіб. Керівникам шахти загрожує до 7 років в'язниці.
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Смертельна аварія на шахті "Листвяжна": коротко
- Шахта "Листвяжна" розташовується в місті Бєлово Кемеровської області.
- Там сталися вибух і задимлення.
- На землю вдалося підняти 236 шахтарів. Місцеперебування ще 49 гірників залишалося невідомим.
- Спершу повідомляли лише про 10 загиблих. Двоє осіб були у важкому стані.
- За останніми даними, в лікарнях перебувають 38 осіб. Життя решти – не під загрозою.