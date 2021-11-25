Більшість людей евакуювали, проте є загиблі та постраждалі. Аварія трапилась 25 листопада у місті Бєлово Кемеровської області.
Читайте більше На окупованій Луганщині 9 гірників загинули в аварії на шахті
У Росії через аварію на шахті загинули та постраждали люди
Після задимлення у вентиляційному штреку до медиків звернулися до 50 гірників, їх оглядають. У 29 діагностовано отруєння продуктами горіння, двоє у тяжкому стані, решта – "не важких",
– мовиться у повідомленні.
Згодом в Центрі медицини катастроф розповіли:
- "до Кузбаського клінічного центру охорони здоров'я доправили 43 постраждалих шахтарів;
- двоє – у тяжкому стані, 41 – у стані легкої та середньої тяжкості".
У швидкій Бєлово розповіли, що 5 шахтарів у важкому стані, решта госпіталізованих – у стані середньої тяжкості.
49 людей перебувають в задимленій шахті
Згідно з даними адмінстрації шахти, наразі там було 285 осіб, з них 236 – евакуйовали, а місцезнаходження 49 гірників невідоме.
На місці працювали 11 відділень воєнізованої гірничорятувальної частини Міністерства Росії у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих.
Рятувальники намагаються знайти 48 шахтарів: дивіться відео
Видання Mash повідомило, що зв'язку зі зниклими 48 шахтарями немає, а також через сильне задимлення до них не можна дістатися.
Вибух стався у штреку. За словами гірників, вранці перед зміною прилади показали перевищення рівня метану, але їх все одно змусили працювати,
– повідомило видання.
Відомо, що загиблого чоловіка досі не евакуювали. Територію шахти оточили, родичів робітників не пускають на місце.
За інформацією видання Baza, рятувальники намагаються дістатися 48 гірників, які заблоковані у шахті.
Рятувальники намагають витягнути людей, які перебувають у задимленій шахті: дивіться відео
Наразі також відомі імена госпіталізованих гірників.
Опублікували список шахтарів, які перебувають в лікарні / Фото з телеграму Mash Siberia
До речі, згідно з останніми даними, місцезнаходження гірників встановили. Проте їхній порятунок ускладнюється сильним задимленням. Через це до них нереально дістатись чи вийти на зв'язок.
У шахті загинуло 6 людей
Станом на 9:56, за даними влади, вже 6 людей знайшли загиблими в шахті. Наразі їхні імена не відомі.
Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за статтею про порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів.
Коротко про останні аварії на шахтах
- 7 вересня 2021 року на території окупованої Росією частини Луганської області на одній із шахт сталася трагедія. Там обірвався трос ліфта, через що загинули 9 гірників.
- 6 серпня 2021 року в Донецькій області на шахтоуправлінні "Покровське" зранку 31 липня прогримів вибух. Протягом тижня кількість жертв трагедії збільшилась до шести.
- У липні 2021 року на шахті "Жовтнева", що у Кривому Розі, під час роботи загинув шахтар. Попередньо відомо, що чоловіка придавило спецтехнікою до стіни шахти.