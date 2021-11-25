Большинство людей эвакуировали, однако есть погибшие, раненые и пострадавшие. Авария произошла 25 ноября в городе Белово Кемеровской области.

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В России из-за аварии на шахте погибли и пострадали люди

После задымления в вентиляционном штреке к медикам обратились до 50 горняков, их осматривают, у 29 диагностировано отравление продуктами горения, двое в тяжелом состоянии, остальные – "не тяжелые",

– говорится в сообщении.

Впоследствии в Центре медицины катастроф рассказали:

"в Кузбасский клинический центр здравоохранения доставили 43 пострадавших шахтера;

двое – в тяжелом состоянии, 41 – в состоянии легкой и средней тяжести".

В скорой Беловой рассказали, что 5 шахтеров в тяжелом состоянии, остальные госпитализированных – в состоянии средней тяжести.

49 человек находятся в задымленной шахте

Согласно данным администрации шахты, сейчас там было 285 человек, из них 236 – эвакуированы, а местонахождение 49 горняков неизвестно.

На месте работали 11 отделений военизированной горноспасательной части Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Спасатели пытаются найти 48 шахтеров: смотрите видео

Издание Mash сообщило, что связи с пропавшими 48 шахтерами нет, а также из-за сильного задымления до них нельзя добраться.

Взрыв произошел в штреке. По словам горняков, утром перед сменой приборы показали превышение уровня метана, но их все равно заставили работать,

– сообщило издание.

Известно, что погибшего мужчину до сих пор не эвакуировали. Территорию шахты оцепили, родственников рабочих не пускают на место.

По информации издания Baza, спасатели пытаются добраться до 48 горняков, которые заблокированы в шахте.

Спасатели пытаются вытащить людей, находящихся в задымленной шахте: смотрите видео

Также известны имена доставленных в больницу людей.



Опубликовали список шахтеров, находящихся в больнице / Фото с телеграмма Mash Siberia

Кстати, согласно последним данным, местонахождение горняков установили. Однако их спасение осложняется сильным задымлением. Из-за этого до них нереально добраться или выйти на связь.

В шахте погибли 6 человек

По состоянию на 9:56, по данным властей, уже 6 человек нашли погибшими в шахте. Сейчас их имена не известны.

Следственный комитет России открыл уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

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