Спеціалісти виконали розгазування ділянки на шахті у селищі Удачному. Відтак здоров'ю і життю співробітників нічого не загрожує.

До речі Постраждалі внаслідок вибуху на Донбасі шахтарі перебувають у важкому стані

У якому стані постраждалі

У Покровській лікарні інтенсивного лікування перебувають троє постраждалих. У них легкі тілесні ушкодження.

Ще шість гірників перебувають в опіковому відділенні Краматорської міської лікарні №3. Один з них працівник шахтоуправління Покровського, 5 – працівники підрядної організації.

Всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Вибух на шахті в Удачному: головне