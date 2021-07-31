Один гірник внаслідок отриманих травм помер. За життя інших постраждалих борються лікарі.

Важливо У Донецькій області стався вибух на шахті: багато гірників постраждали

Прокуратура відкрила кримінальне провадження

Потерпілих гірників у важкому стані доставили до хірургічного відділення КНП "Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування".

Покровська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Досудове слідство встановило, що трагедія сталася через вибух метану. Обставини з'ясовують.

Вибух на шахті в Удачному: головне