Один горняк в результате полученных травм умер. За жизнь других пострадавших борются врачи.

Важно В Донецкой области произошел взрыв на шахте: много горняков пострадали

Прокуратура открыла уголовное производство

Пострадавших горняков в тяжелом состоянии доставили в хирургическое отделение КНП "Покровская клиническая больница интенсивного лечения".

Покровская окружная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Досудебное следствие установило, что трагедия произошла из-за взрыва метана. Обстоятельства выясняют.

Взрыв на шахте в Удачном: главное