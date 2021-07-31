Взрыв произошел рано утром на шахтоуправлении "Покровское" на глубине 815 метров. Об этом заявила группа "Метинвест", которая контролирует шахту.

Что известно о погибшем

От полученных травм в больнице скончался один человек – сотрудник подрядной организации. Остальные люди, которые были в шахте на момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказали необходимую помощь,
– говорится в сообщении.

Всего в результате взрыва пострадали 10 человек:

  • 4 работника шахтоуправления,
  • 6 работников подрядной организации.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Для расследования причин аварии компания создала комиссию. "Метинвест" подчеркнул, что оказывает поддержку семьям пострадавших.

Взрыв на шахте: детали

  • По данным ГСЧС, взрыв прогремел в северном полевом конвейерном штреке.
  • Всех пострадавших отвезли в больницу.
  • Сейчас причины и обстоятельства трагедии устанавливают.
  • Правоохранители проводят на шахте проверку и решают вопрос об открытии уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Что известно о шахтоуправлении "Покровское"


Это крупнейший в Украине производитель коксующегося угля. Группа "Метинвест" в марте 2021 года установила контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское". В то же время миноритарием компания стала еще в 2018 году.