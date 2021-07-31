Вибух трапився рано-вранці на шахтоуправлінні "Покровське" на глибині 815 метрів. Про це заявила група "Метінвест", яка контролює шахту.

Важливо У Донецькій області стався вибух на шахті: багато гірників постраждали

Що відомо про загиблого

Від отриманих травм у лікарні померла одна людина – співробітник підрядної організації. Решта людей, що були в шахті на момент вибуху, перебувають під медичним наглядом, їм надали необхідну допомогу,

– мовиться у повідомленні.

Загалом внаслідок вибуху постраждало 10 людей:

4 працівники шахтоуправління,

6 працівників підрядної організації.

Постраждалі зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Для розслідування причин аварії компанія створила комісію. "Метінвест" наголосив, що надає підтримку сім'ям постраждалих.

Вибух на шахті: деталі

За даними ДСНС, вибух пролунав у північному польовому конвеєрному штреку.

Усіх постраждалих відвезли у лікарню.

Наразі причини та обставини трагедії встановлюють.

Правоохоронці проводять на шахті перевірку та вирішують питання про відкриття кримінальної справи за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.