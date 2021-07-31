Вибух трапився рано-вранці на шахтоуправлінні "Покровське" на глибині 815 метрів. Про це заявила група "Метінвест", яка контролює шахту.
Важливо У Донецькій області стався вибух на шахті: багато гірників постраждали
Що відомо про загиблого
Від отриманих травм у лікарні померла одна людина – співробітник підрядної організації. Решта людей, що були в шахті на момент вибуху, перебувають під медичним наглядом, їм надали необхідну допомогу,
– мовиться у повідомленні.
Загалом внаслідок вибуху постраждало 10 людей:
- 4 працівники шахтоуправління,
- 6 працівників підрядної організації.
Постраждалі зазнали травм різного ступеня тяжкості.
Для розслідування причин аварії компанія створила комісію. "Метінвест" наголосив, що надає підтримку сім'ям постраждалих.
Вибух на шахті: деталі
- За даними ДСНС, вибух пролунав у північному польовому конвеєрному штреку.
- Усіх постраждалих відвезли у лікарню.
- Наразі причини та обставини трагедії встановлюють.
- Правоохоронці проводять на шахті перевірку та вирішують питання про відкриття кримінальної справи за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.