Як розповів працівник шахти Федір (ім'я змінене на вимогу), нарікань на ділянку, де пролунав вибух, раніше не було. Проблем із вентиляційною системою також не було.

Важливо Пожежа на шахті у Росії: кількість загиблих зросла, десятки гірників – під землею

Вибух був дуже потужним

У момент вибуху Федір перебував на першій ділянці, яка розташована приблизно за 5 кілометрів від епіцентру вибуху. Однак вибухова хвиля була такою потужною, що підняла та розігнала вугільний пил через вентиляцію далеко в інші зони видобутку.

Чоловік надихався чадним газом, вибираючись на поверхню. На щастя, рятувальники швидко його знайшли та передали медикам. Наразі він перебуває у реанімації.

Через пил було неможливо дихати

Інший гірник зазначив, що все трапилося раптово. Він почув різкий хлопок та почав задихатися від пилу.

Я тільки-но заступив на зміну, метрів 600 спустився, і стався вибух. Пил стовпом, дихати нічим. Я почав задихатися. Якби у мене саморятівник не спрацював, я б там так і залишився,

– заявив він.

Він нагадав, що за технікою безпеки, гірникам не можна працювати у шахті, якщо там є запах газу. Але, як зізнався чоловік, бувало таке, що начальники наполягали на зворотному.

"Вони (керівництво – 24 канал) казали, щоб ми працювали. Якщо не влаштовує, йди й звільняйся", – додав гірник.

Свідчення гірників про вибух на шахті: дивіться відео

Що відомо про вибух на шахті "Листвяжна"

Надзвичайна подія сталася зранку 25 листопада на шахті "Листвяжна", що розташована у місті Бєлово Кемеровської області.

Наразі відомо, що внаслідок аварії загинули 11 людей, понад 40 людей постраждали. Із шахти не змогли піднятися 49 людей.

Попередньо, там зафіксували задимлення у вентиляційному штреку. Однак є й інші версії розвитку подій, серед яких: