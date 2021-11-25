Про збільшення кількості загиблих повідомив губернатор Кемеровської області Сергій Цивільєв. Після смертельного інциденту російські правоохоронці порушили кримінальну справу.

Раніше У Казахстані в шахті трапився викид метану: загинули люди

Раніше було відомо про 10 загиблих

Раніше було відомо про 10 загиблих. Зниклими вважали близько 40 гірників. Загалом під час задимленні у вентиляційному штреку у шахті перебували 285 гірників. 230 з них вдалось швидко підняти.

Тим часом рятувальні роботи довелось припинити. ЗМІ називають різні причини цього. ТАСС з посиланням на власні джерела пише, що співробітники МНС не можуть працювати через загрозу вибуху. На російському телебаченні повідомили інше: що, мовляв, рятувальникам потрібно перезарядити балони з киснем.

Зверніть увагу! За фактом загибелі гірників порушили кримінальну справу за порушення правил промислової безпеки небезпечних промислових об'єктів, внаслідок чого загинули люди.

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