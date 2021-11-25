Про збільшення кількості загиблих повідомив губернатор Кемеровської області Сергій Цивільєв. Після смертельного інциденту російські правоохоронці порушили кримінальну справу.
Раніше У Казахстані в шахті трапився викид метану: загинули люди
Раніше було відомо про 10 загиблих
Раніше було відомо про 10 загиблих. Зниклими вважали близько 40 гірників. Загалом під час задимленні у вентиляційному штреку у шахті перебували 285 гірників. 230 з них вдалось швидко підняти.
Тим часом рятувальні роботи довелось припинити. ЗМІ називають різні причини цього. ТАСС з посиланням на власні джерела пише, що співробітники МНС не можуть працювати через загрозу вибуху. На російському телебаченні повідомили інше: що, мовляв, рятувальникам потрібно перезарядити балони з киснем.
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Що відомо про пожежу на шахті "Листвяжна":
- Шахта "Листвяжна" розташована у місті Бєлово Кемеровської області.
- Задимлення у вентиляційному штреку сталось вранці 25 листопада.
- Під землею у цей час перебувало близько 300 осіб, понад 230 з них – евакуювали.
- 11 шахтарів загинули, близько 50 – звернулись по допомогу до медиків.