Об увеличении количества погибших сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. После смертельного инцидента российские правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее В Казахстане в шахте произошел выброс метана: погибли люди

Ранее было известно о 10 погибших

Ранее было известно о 10 погибших. Пропавшими считали около 40 горняков. В целом во время задымления в вентиляционном штреке в шахте находились 285 горняков. 230 из них удалось быстро поднять.

Тем временем спасательные работы пришлось прекратить. СМИ называют разные причины этого. ТАСС со ссылкой на собственные источники пишет, что сотрудники МЧС не могут работать из-за угрозы взрыва. На российском телевидении сообщили другое: что, мол, спасателям нужно перезарядить баллоны с кислородом.

Обратите внимание! По факту гибели горняков возбудили уголовное дело за нарушение правил промышленной безопасности опасных промышленных объектов, в результате чего погибли люди.

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Что известно о пожаре на шахте "Листвяжная":