Взрывы произошли на заводе боеприпасов имени Свердлова. В то же время сработала сигнализация, а огонь распространился на 55 квадратных метров. В результате инцидента пострадали две работницы предприятия, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
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Вероятные причины пожара
По информации издания, пока основной причиной пожара на предприятии считают нарушение производственного процесса в цехе, где изготавливали ацетон. В то же время речь идет о неисправности оборудования.
Часть здания обрушились из-за пожара. Сейчас взрывы прекратились – спасателям удалось устранить открытое горение.
На заводе производят химическую продукцию
Окончательную причину инцидента на российском заводе еще устанавливают. Рассматриваются различные версии, включая неисправность оборудования в одном из цехов.
Из всей продукции, которую производят на предприятии, на оборонную приходится лишь 30%. Остальное – химическая продукция, в частности:
- промышленные взрывчатые вещества;
- продукция машиностроения.
Взрывы в мире: последние новости
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