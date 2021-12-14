Про трагедію у Гаїті у мережі повідомив голова Міністерства закордонних справ країни Клод Жозеф.

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Вибух автоцистерни з пальним на Гаїті

За словами Жозефа, у місті Кап-Аїтьє вибухнула автоцистерна з пальним.

Видання Le Nouvelliste з посиланням на слова очевидців пише, що водій автоцистерни намагалася уникнути зіткнення з мотоциклістом. У момент, коли вантажівка перекинулася, місцеві жителі вирішили наповнити контейнери паливом.

Тоді прогримів вибух. Вогонь перекинувся і на будинки, розташовані поблизу.

Загинули понад 40 людей

У результаті жахливого інциденту загинули щонайменше 40 людей, серед них є й діти. Деякі ЗМІ пишуть і про 50 жертв. Окрім цього, кілька десятків потерпілих госпіталізували з травмами, у частини людей вони важкі.



Трагедія на Гаїті – вибухнула автоцистерна / Le Nouvelliste

По всій країні – жалоба

У зв'язку з трагедією влада оголосила жалобу. "Триденна національна жалоба буде оголошена на всій території країни на згадку про жертв цієї трагедії, через яку сумує увесь гаїтянський народ", – написав прем'єр-міністр Гаїті Аріель Анрі.

Глава уряду додав, що у місті Кап-Аїтьєн розгорнуть польові шпиталі для надання необхідної допомоги постраждалим.

На Гаїті вибухнула автоцистерна з пальним: дивіться відео

Загинули десятки людей: дивіться відео

У Кап-Аїтьєн вибухнула автоцистерна: дивіться карту

Текст допису Клода Жозефа:

Я був розбитий розбито, коли дізнався про велику трагедію в Кап-Аїтьєні, де вибух бензовозу забрав життя понад 40 людей у ​​районі Лафосет. Я низько схиляю голову перед сімями загиблих. Я поділяю біль і горе всіх людей.