Предварительно известно, что причиной взрыва могла быть утечка газа. Об этом сообщило местное издание.

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В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

Взрыв раздался в доме вечером 19 декабря в городском районе Вазисубани. Житель дома рассказал, что ориентировочно с разницей в 5 минут прогремели два взрыва.

Вероятно, утечка газа произошла в одной из квартир на первом этаже. Также из обнародованных кадров видно, что взрыв повредил стены, автомобили рядом, а также разбил окна в квартирах. Предварительно известно, что всех жителей эвакуировали. В дом прекратили подавать электричество и газ.

По состоянию на 21.17 на месте инцидента работают спасатели.

Власти сообщили о 5 пострадавших

Сначала СМИ писали об 1 пострадавшем, однако впоследствии власти обнародовали официальную информацию. Представитель районной администрации Ника Элисашвили рассказал, что пять человек пострадали из-за взрыва в 9-этажном жилом доме.

Серьезные ожоги получил хозяин квартиры (говорится о квартире на 1 этаже, где и произошел взрыв – 24 канал). Жители рассказывают, что он работал в энергораспределительной компании "Теласи". По их словам, взрыв произошел, когда мужчина вернулся домой и включил свет,

– говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в ожоговый центр университетской клиники имени Хечинашвили. Его состояние сейчас тяжелое.

Кроме хозяина квартиры, пострадали 4 его соседа. Их также доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Согласно предварительным данным, пожар в доме был ликвидирован. Там уже работают эксперты-криминалисты. Известно, что волна взрыва повредила стену квартиры на первом этаже.

Эвакуированным жильцам дома власти предоставят временное жилье. Им разрешат вернуться только тогда, когда эксперты оценят безопасность здания.

Печальные инциденты взрывов в жилых домах

14 декабря на севере Гаити взорвалась автоцистерна с горючим. В результате трагического инцидента погибли не менее 40 человек. Огонь после взрыва перекинулся даже на жилые дома.

13 декабря во Львове прогремел взрыв в трехэтажке на улице Замарстыновской. Из-за этого возник пожар, в котором пострадали 3 человека. Жители дома отказались от временного жилья.

Вечером 11 декабря мощный взрыв прогремел на Сицилии. Там взрыв газа практически разрушил жилой дом. Погибли по меньшей мере 3 человека.

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