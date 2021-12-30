Огонь охватил частный дом площадью 210 квадратных метров. Ликвидировали пожар дежурные третьей и Четвертой Государственных пожарно-спасательных частей Белой Церкви.

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В Белой Церкви горел частный дом / Фото Главного управления ГСЧС в Киевской области

В пожаре погибли люди

Во время тушения пожара спасатели нашли тела двух людей. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в 5:39.

Сейчас устанавливают причину пожара. Чтобы погасить огонь, привлекли 3 единицы пожарно-спасательной техники и 14 человек состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



Спасатели несколько часов боролись с огнем / Фото Главного управления ГСЧС в Киевской области

Пожар на пилораме вблизи Киева

Под Киевом 26 декабря на пилораме в селе Мартусовка вспыхнул пожар. Спасатели 6 часов боролись с огнем, поскольку площадь возгорания охватила более тысячи квадратных метров.

Пожарные установили, что пожар возник на складах готовой продукции пилорамы. К счастью, обошлось без жертв.

Пожар на пилораме в селе Мартусовка: смотрите видео