Вогонь охопив приватний будинок площею 210 квадратних метрів. Ліквідували пожежу чергові третьої та четвертої Державних пожежно-рятувальних частин Білої Церкви.

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У Білій Церкві горів приватний будинок / Фото Головного управління ДСНС у Київській області

У пожежі загинули люди

Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла двох людей. Вогнеборці повністю ліквідували займання о 5:39.

Наразі встановлюють причину пожежі. Щоб погасити вогонь, залучили 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 14 осіб складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



Рятувальники кілька годин боролися з вогнем / Фото Головного управління ДСНС у Київській області

Пожежа на пилорамі поблизу Києва

Під Києвом 26 грудня на пилорамі в селі Мартусівка спалахнула пожежа. Рятувальники 6 годин боролися з вогнем, оскільки площа займання охопила понад тисячу квадратних метрів.

Вогнеборці встановили, що пожежа виникла на складах готової продукції пилорами. На щастя, обійшлося без жертв.

Пожежа на пилорамі у селі Мартусівка: дивіться відео