Спасатели установили, что огонь возник в одной из квартир на втором этаже. В доме находилась женщина с домашним любимцем.

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Удалось ли избежать жертв

Пожарные вывели женщину на свежий воздух. Впоследствии ее передали бригаде скорой помощи. Кроме этого, пожарные спасли собаку, которая находилась в квартире.

Пожарные ликвидировали пожар в Оболонском районе Киева / Фото фейсбук-страницы ГСЧС Украины в Киеве

Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар. Для этого привлекли четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 работников личного состава.

К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших. В настоящее время устанавливается причина пожара.

Животное, которое удалось спасти / Фото фейсбук-страницы ГСЧС Украины в Киеве

В Харькове спасли котенка

Волонтеры вместе с работниками харьковского метрополитена 14 декабря спасли котенка, который весь день бегал по рельсам. Люди с помощью еды заманили животное в сачок. Котенка назвали Тиной.

Как спасали котенка в Харькове: смотрите видео

Полный текст публикации сообщества Главного управления ГСЧС Украины в Киеве

Во время пожара в квартире спасена женщина и ее собака

30 декабря в 9:47 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 9-этажном жилом доме по ул. Кондратюка, 4а в Оболонском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. После прибытия спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 2-м этаже.

Во время тушения пожара бойцы спасли женщину из дома, где произошел пожар. Пожарные вывели ее на свежий воздух по лестничной клетке и передали бригаде скорой помощи. Также в ходе ликвидации пожара из квартиры спасли собаку.

В 10:37 пожарные локализовали возгорание и в 10:41 – ликвидировали.

На месте было привлечено 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 работников личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.