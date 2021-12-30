Рятувальники встановили, що вогонь виник в одній із квартир на другому поверсі. У помешканні перебувала жінка з домашнім улюбленцем.

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Чи вдалось уникнути жертв

Пожежники вивели жінку на свіже повітря. Згодом її передали бригаді швидкої допомоги. Крім цього, вогнеборці врятували собаку, який перебував у квартирі.



Вогнеборці ліквідували пожежу в Оболонському районі Києва / Фото фейсбук-сторінки ДСНС України у Києві

Рятувальникам вдалося повністю ліквідували пожежу. Для цього залучили 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 працівників особового складу.

На щастя, вдалось уникнути жертв і потерпілих. Наразі встановлюють причину пожежі.



Тварина, яку вдалося врятувати / Фото фейсбук-сторінки ДСНС України у Києві

У Харкові врятували кошеня

Волонтери разом з працівниками харківського метрополітену 14 грудня врятували кошеня, яке увесь день бігало рейками. Люди з допомогою їжі заманили тварину у сачок. Кошеня назвали Тіною.

Як рятували кошеня у Харкові: дивіться відео



Повний текст публікації спільноти Головного управління ДСНС України у Києві

Під час пожежі у квартирі врятовано жінку та її собаку

30 грудня о 9:47 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 9-поверховому житловому будинку на вул. Кондратюка, 4а, що в Оболонському районі столиці.

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, рятувальники встановили, що займання сталося в одній із квартир на 2-му поверсі.

Під час гасіння пожежі бійці врятували жінку з помешкання, де сталася пожежа. Вогнеборці вивели її на свіже повітря по сходовій клітині та передали бригаді швидкої допомоги. Також у ході ліквідації пожежі з квартири врятували собаку.

О 10:37 вогнеборці локалізували загоряння та о 10:41 – ліквідували.

На місці було залучили 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 працівників особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.