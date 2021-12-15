Люди впродовж дня звертались до поліцейського, що відповідальний за метро, але він не реагував. Після реакцій людей правоохоронець запропонував створити своєрідний капкан – з'єднати сачок зі шваброю.

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У сачок насипали вологого корму. Кошеня спокусилось на їжу та заповзло до приманки.

Як рятували кошеня у Харкові: дивіться відео

Де перебуває тварина

Кошеня назвали Тіною. Воно перебуває на перетримці у працівника організації "Порятунок тварин Харків". Для Тіни вже шукають домівку.

Кошеня, на диво, у клітці почало муркати, не шипіло, дуже контактно поводилося. Дівчинка дуже ласкава. Їй приблизно 4,5 місяця. На ніч вона поїде на перетримку до нашого працівника. Для мужньої Тіни шукаємо сім'ю,

– написали волонтери.

Зверніть увагу! Охочих забрати кошеня просять звернутися за номером телефону 0954788878.

На Львівщині врятували пса, який тонув

Перехожий у Червонограді Львівської області 14 грудня врятував собаку, який провалився під лід. Тварину випадково побачила з вікна будинку місцева мешканка.

Жінка забила на сполох, оскільки собака не міг зарадити собі самотужки. Один з місцевих жителів вирішив ризикнути життям і допомогти.

Повний текст публікації спільноти "Порятунок тварин Харків"

Кошеня дістали!

Через численні дзвінки та переговори вирішили діяти за тих обставин, які ми маємо. Дійшли навіть до того, щоб написати заяву про жорстоке поводження з тваринами. Один із поліцейських метрополітену запропонував сачок з'єднати зі шваброю. Працівники метрополітену принесли швабру, у сачок ми насипали вологий корм і приманка спрацювала.

На місце також приїхали небайдужі люди, відгукнулися на пост. Кілька людей дали контакти, хто міг би допомогти нам.

Спасибі всім за допомогу!

Кошеня, на диво, у клітці почало муркати, не шипіло, дуже контактно поводилося. Дівчинка дуже ласкава. Назвали Тіна. Їй приблизно 4,5 місяця. На ніч вона їде на перетримку до нашого співробітника. Для мужньої Тіни шукаємо сім'ю!

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