Люди в течение дня обращались к полицейскому, ответственному за метро, но он не реагировал. После реакций людей правоохранитель предложил создать своеобразный капкан – соединить сачок со шваброй.

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В сачок насыпали влажного корма. Котенок соблазнился на еду и заполз к приманке.

Как спасали котенка в Харькове: смотрите видео

Где находится животное

Котенка назвали Тиной. Она находится на передержке у работника организации "Спасение животных Харьков". Для Тины уже ищут дом.

Котенок, на удивление, в клетке начал мурлыкать, не шипел, очень контактно себя вел. Девочка очень ласковая. Ей примерно 4,5 месяца. На ночь она поедет на передержку к нашему работнику. Для мужественной Тины ищем семью,

– написали волонтеры.

Обратите внимание! Желающих забрать котенка просят обратиться по номеру телефона 0954788878.

На Львовщине спасли тонувшего пса

Прохожий в Червонограде Львовской области 14 декабря спас собаку, которая провалилась под лед. Животное случайно увидела из окна дома местная жительница.

Женщина забила тревогу, поскольку собака не могла помочь себе самостоятельно. Один из местных жителей решил рискнуть жизнью и помочь.

Полный текст публикации сообщества "Спасение животных Харьков"

Котенка достали!

Из-за многочисленных звонков и переговоров решили действовать при тех обстоятельствах, которые у нас есть. Дошли даже до того, чтобы написать заявление о жестоком обращении с животными. Один из полицейских метрополитена предложил сачок соединить со шваброй. Работники метрополитена принесли швабру, в сачок мы насыпали влажный корм, и приманка сработала.

На место также приехали неравнодушные люди, которые откликнулись на пост. Несколько человек дали контакты, кто мог бы помочь нам.

Спасибо всем за помощь!

Котенок, на удивление, в клетке начал мурлыкать, не шипел, очень контактно себя вел. Девочка очень ласковая. Назвали Тина. Ей примерно 4,5 месяца. На ночь она едет на передержку к нашему сотруднику. Для мужественной Тины ищем семью!

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