Инцидент произошел на водоеме. Животное не смогло бы спастись самостоятельно.
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Мужчина спас собаку, которая провалилась под лед
На одном из водоемов в Червонограде 14 декабря под лед провалилась собака. Четвероногий пытался спастись в одиночку, однако ему ничего не удавалось.
Местный житель Иосиф Федоренко рассказал, что животное в воде случайно заметила жительница Червонограда Наталья. В тот момент она делала себе утренний кофе и смотрела в окно.
Забила тревогу и люди откликнулись. Собачку спасли и унесли в тепло. Добру быть!,
– заметил мужчина.
По словам очевидцев, лед ломался под лапами животного. Тогда один смелый местный житель решил спасти четвероногого. Он положил на лед лестницу и лежа дополз до пса. Мужчина вытащил собаку из ледяной воды, рискуя собственной жизнью. К счастью, сейчас с ним и четвероногим все хорошо.
Собака провалилась под лед / Фото Иосифа Федоренко
Пса спасли / Фото Иосифа Федоренко
Текст сообщения Иосифа Федоренко:
Благодаря неравнодушным, общими силами спасли бедолагу. Чисто случайно Наталья, делая кофе, увидела собаку, которая провалилась под лед.
Забила тревогу, и люди откликнулись. Собачку спасли и унесли в тепло. Добру быть!!! Червоноград.