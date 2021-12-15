Инцидент произошел на водоеме. Животное не смогло бы спастись самостоятельно.

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Мужчина спас собаку, которая провалилась под лед

На одном из водоемов в Червонограде 14 декабря под лед провалилась собака. Четвероногий пытался спастись в одиночку, однако ему ничего не удавалось.

Местный житель Иосиф Федоренко рассказал, что животное в воде случайно заметила жительница Червонограда Наталья. В тот момент она делала себе утренний кофе и смотрела в окно.

Забила тревогу и люди откликнулись. Собачку спасли и унесли в тепло. Добру быть!,

– заметил мужчина.

По словам очевидцев, лед ломался под лапами животного. Тогда один смелый местный житель решил спасти четвероногого. Он положил на лед лестницу и лежа дополз до пса. Мужчина вытащил собаку из ледяной воды, рискуя собственной жизнью. К счастью, сейчас с ним и четвероногим все хорошо.

Заметьте! Во Львове 7 декабря случился пожар в 5-этажке. Спасатели обнародовали фото с места происшествия. Одно из них изрядно тронуло пользователей сети. На фото был мужчина, который, спасаясь из квартиры, прихватил только серенького котика.

Собака провалилась под лед / Фото Иосифа Федоренко

Пса спасли / Фото Иосифа Федоренко

Текст сообщения Иосифа Федоренко:

Благодаря неравнодушным, общими силами спасли бедолагу. Чисто случайно Наталья, делая кофе, увидела собаку, которая провалилась под лед.

Забила тревогу, и люди откликнулись. Собачку спасли и унесли в тепло. Добру быть!!! Червоноград.