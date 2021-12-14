Животные поселились возле озера на улице Тоннельной. Нутрии не могут пережить там зиму.

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Во Львове заметили американских нутрий

Во Львове 13 декабря заметили нутрий, которые поселились возле озера на улице Тоннельной. Старший научный сотрудник Института экологии Карпат НАН Украины Андрей-Тарас Башта рассказал, что этот вид обитает в Южной Америке.

У нас нутрий разводят для получения мяса и меха. Скорее всего, они сбежали из какой-то усадьбы,

– добавил Башта.

По его словам, эти нутрии – чрезвычайно грызучие. Их можно содержать только в металлических клетках, так как деревянные они рано или поздно разгрызут, чтобы сбежать.

Башта подчеркнул, что для этих нутрий холодная зима может стать роковой. Они не могут жить на водоеме, который покрыт льдом.

Смотрите видео, как возле озера во Львове поселились нутрии:

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