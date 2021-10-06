Эскулапов полоз может вырастать до 2 метров длиной. Во Львове за последние годы такого пресмыкающегося фиксируют уже третий раз.

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Во Львове встретили краснокнижную змею

Львовянка 5 октября опубликовала на своей фейсбук-странице фото змеи, которую увидела в львовском парке "Высокий замок". Сначала женщина думала, что встретила ужа. Однако позже выяснила, что это довольно редкая змея – эскулапов полоз. Его крайне редко можно увидеть в этой местности.

Уж в парке Высокий замок. Обновление: эскулапов полоз. Редкая змея из Красной книги Украины,

– говорится в подписи к фото.

В комментарии ZAXID.NET львовский герпетолог Тарас Гринчишин рассказал, что эскулапов полоз или лесной полоз может достигать 1,5 – 2 метра в длину.



В львовском парке встретили редкую змею / Фото Milanaa Waterman

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Пресмыкающееся попало во Львов из карпатского леса

Гринчишин заметил, что эскулапов полоз – достаточно редкий вид. Он занесен в Красную книгу Украины.

"По своему систематическому положению он близок к обычному ужу. Так же как и уж, он неядовит, никакой опасности не представляет. В античном мире их даже удерживали в помещениях для борьбы с грызунами. И, кстати, именно эта змея изображена на эмблеме медиков", – добавил герпетолог.

По словам Гринчишина, скорее всего, эскулапов полоз попал в львовский парк в автомобиле людей, которые отдыхали в Карпатах. Эта змея очень хорошо лазает, одновременно она умеет прекрасно прятаться в небольших углах. За последние годы это уже третий факт фиксации во Львове такого пресмыкающегося.

"Я предполагаю, что змея, скорее всего, могла попасть во Львов случайно. Например, в автомобиле, владельцы которого перед тем отдыхали в Карпатах. Такие змеи водятся в некоторых холмистых и лесистых местностях вокруг Львова – Карпаты, Розточье, Горбогорье", – отметил герпетолог.

Гринчишин призывает людей не убивать таких пресмыкающихся, не пугать их и не трогать. Вместо этого следует, по возможности делать фото змей и размещать их в специализированных фейсбук-сообществах – "Жаби.Ящірки.Змії" и "Українське герпетологічне товариство". Это поможет ученым и экспертам лучше понимать ситуацию с пресмыкающимися в Украине.



Эскулапов полоз занесен в Красную книгу Украины / Фото Milanaa Waterman



Пресмыкающееся может вырастать до 2 метров в длину / Фото Milanaa Waterman