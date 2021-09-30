Гриб нашли во время подготовки к фестивалю. Сообщение вызвало настоящий шквал комментариев.
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На Львовщине нашли краснокнижный гриб
Во время подготовки к фестивалю "В гости к Бойкам и отцу Михаилу Зубрицкому" нашли краснокнижный гриб – Антурус Арчера.
На подготовке к фестивалю "В гости к Бойкам и отцу Михаилу Зубрицкому" на "Мшанецких колыбах" было найдено редкий и очень интересный гриб Антурус Арчера,
– рассказал Олег Максимыч.
Гриб встречается на западе Украины. В Красной книге он описан, как обреченный на исчезновение. Этот гриб находят очень редко – в виде одиночных или собранных в группы по 6 – 8 плодовых тел.
Антурус Арчера имеет вид красной звезды, поэтому его часто путают с цветком. Гриб достаточно неприятно пахнет, чтобы привлечь мух, которые разносят его споры.
На Львовщине нашли краснокнижный гриб / Фото Олега Максимыча
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Сообщение вызвало шквал комментариев в сети
Под публикацией пользователи сети начали оставлять множество комментариев. Одни люди удивлялись виду странного гриба, другие – говорили, что довольно часто его встречали.
- "В Стрельбичах также растут такие грибы";
- "В моем селе (Соседовичи) их полно";
- "Этот гриб называется пальцы дьявола, еще такой гриб растет в Чехии, мы находили";
- "То когда-то был редкий, потому что родина этого гриба – Австралия. Гриб с большой скоростью захватывает территорию украинских лесов";
- "Находил несколько дней назад. Воняет дохлятиной";
- "У меня в огороде таких много".
Гриб обнаружили во время подготовки к фестивалю / Фото Олега Максимыча
Жители области говорят, что часто встречают такие грибы / Фото Олега Максимыча