В сети появилось несколько фоток большого гриба. Их опубликовал Евгений Головко, который обнаружил находку.

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Почти 1 килограмм

В комментариях люди восхищаются находкой местных. Они спрашивают, где растут такие большие грибы. Мужчина рассказывает, что это за селом Мотовиловка в Фастовском районе. Вес гриба – 900 граммов.



В Фастовском районе местный нашел гриб весом 900 граммов / Фото из фейсбука Евгения Головко

Мужчина ходил по грибы вместе с мальчиком. Вероятно, это его родственник. В комментариях пишут, что ребенка зовут Николай.



Как выглядит гигантский гриб / Фото из Фейсбука Евгения Головко

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