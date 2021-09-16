В сети появилось несколько фоток большого гриба. Их опубликовал Евгений Головко, который обнаружил находку.
Интересно Жители Ровненщины смогут 2 месяца ходить в Беларусь по грибы и ягоды
Почти 1 килограмм
В комментариях люди восхищаются находкой местных. Они спрашивают, где растут такие большие грибы. Мужчина рассказывает, что это за селом Мотовиловка в Фастовском районе. Вес гриба – 900 граммов.
В Фастовском районе местный нашел гриб весом 900 граммов / Фото из фейсбука Евгения Головко
Мужчина ходил по грибы вместе с мальчиком. Вероятно, это его родственник. В комментариях пишут, что ребенка зовут Николай.
Как выглядит гигантский гриб / Фото из Фейсбука Евгения Головко
Гигантские сомы в Днепре
- Днепрянин Павел Мосейчук поймал гигантского сома во время подводной охоты. В сети опубликовали фото, где мужчина держит рыбу на плече. Видно, что ему это дается очень тяжело.
- Гигантского сома также поймал блогер Александр Громадский. Рыба весит почти 18 килограммов, хотя на вид кажется – не меньше, чем 40. Рыба едва поместилась на фото.