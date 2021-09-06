Говорится о желающих сходить на "тихую охоту" в белорусский республиканский ландшафтный заказник "Ольманские болота".

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Условия пересечения границы

Пограничники будут осуществлять пропускные операции ежедневно с 6 утра и до 20 вечера с обязательным возвращением граждан на территорию Украины в день пересечения государственной границы.

Будут работать сразу три временные места пересечения границы:

"Познань" – для жителей населенных пунктов Познань, Глинное, Обсич, Дубно, Хмель;

"Березовое" – для жителей населенных пунктов Заболотье, Грабунь, Березовое, Глинное, Дубно, Хмель;

"Дроздынь" – для жителей населенных пунктов Старое Село, Дроздынь, Заболотье.

Для пересечения границы необходим ряд документов:

действующий национальный паспорт гражданина Украины (для граждан, которым не исполнилось 16 лет – свидетельство о рождении),

справки от сельского исполнительного комитета с вклеенной фотографией и подписью председателя сельского совета с печатью,

пропуск, выданный органами пограничной службы Республики Беларусь на право пребывания в пограничной полосе,

именная квитанция об оплате за посещение республиканского ландшафтного заказника "Ольманськи болота".

Держприкорднослужба также отмечает, что пересечение границы возможно только в пешем порядке или на велосипеде.

Стоит отметить, что пропуск по паспортному документу в формате ID-карты осуществляться не будет. Для этого нужен бумажный паспорт.

Сообщение Госпогранслужбы:

На Ровенщине начинается временный упрощенный пропуск жителей приграничья на территорию Беларуси.

Соответствии с двусторонними договоренностями между Госпогранслужбой Украины и Госпогранкомитета Республики Беларусь с 6 сентября граждане Украины, жители приграничных населенных пунктов Ровенской области, смогут пересекать белорусско-украинскую границу для сбора диких ягод и грибов. Продлится упрощенном пропуске лиц на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" до 15 ноября.

Пограничники будут осуществлять пропускные операции ежедневно с 06.00 до 20.00 часов с обязательным возвращением граждан на территорию Украины в день пересечения государственной границы.

Будут функционировать временные места упрощенного пересечения границы:

"Познань" – для жителей населенных пунктов Познань, Глинное, Обсич, Дубно, Хмель;

"Березовое" – для жителей населенных пунктов Заболотье, Грабунь, Березовое, Глинное, Дубно, Хмель;

"Дроздынь" – для жителей населенных пунктов Старое Село, Дроздынь, Заболотье.

Гражданам для пересечения границы необходимо иметь:

старше 16 лет – действующий национальный паспорт гражданина Украины, справки от сельского исполнительного комитета с вклеенной фотографией и подписью председателя сельского совета с печатью пропуска, выданного органами пограничной службы Республики Беларусь на право пребывания в пограничной полосе; именную квитанцию об оплате за посещение республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота";

моложе 16 лет – свидетельство о рождении, справки по сельскому исполнительного комитета с вклеенной фотографией и подписью председателя сельского совета с печатью. Пересечение границы будет осуществляться в сопровождении законных представителей или других совершеннолетних лиц при наличии нотариально заверенного ходатайства. При этом несовершеннолетние граждане до 16 лет должны иметь пропуск от органов пограничной службы Республики Беларусь на право пребывания в пограничной полосе, а также именную квитанцию ​​об оплате за посещение республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота".

Пересечение государственной границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах. Пропуск лиц по паспортному документу в формате ID-карты осуществляться не будет.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции лица должны иметь медицинские маски и будут подлежать обязательному температурном скрининга.