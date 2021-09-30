На Львівщині з'явилися чудернацькі червонокнижні гриби: цікаві фото

Гриб знайшли під час підготовки до фестивалю. Допис викликав справжній шквал коментарів.
Цікаво На Київщині чоловік знайшов гриб, що важить майже 1 кілограм
На Львівщині знайшли червонокнижний гриб
Під час підготовки до фестивалю "В гості до Бойків та отця Михайла Зубрицького" знайшли червонокнижний гриб – Квітохвісник Арчера.
На підготовці до фестивалю "В гості до Бойків та отця Михайла Зубрицького" на "Мшанецьких колибах" було знайдено рідкісного і дуже цікавого гриба Квітохвісник Арчера,
– розповів Олег Максимич.
Гриб трапляється на Заході України. У Червоній книзі він описаний, як приречений на зникнення. Цей гриб знаходять дуже рідко – у вигляді поодиноких або зібраних у групи по 6 – 8 плодових тіл.
Квітохвісник Арчера має вигляд червоної зірки, тож його часто плутають з квіткою. Гриб досить неприємно пахне, щоб привабити мух, які розносять його спори.
На Львівщині знайшли червонокнижний гриб / Фото Олега Максимича
Читайте також У Дніпрі спіймали гігантського сома: був більший за риболова – фото
Допис викликав шквал коментарів у мережі
Під дописом користувачі мережі почали залишати безліч коментарів. Одні люди дивувалися з вигляду чудернацького гриба, інші – казали, що досить часто його зустрічали.
- "У Стрільбичах також ростуть такі гриби";
- "У моєму селі (Сусідовичах) їх повно";
- "Цей гриб називається пальці диявола, ще такий гриб росте у Чехії, ми знаходили";
- "То колись був рідкісний, бо батьківщина цього гриба – Австралія. Гриб з великою швидкістю захоплює територію українських лісів";
- "Знаходив декілька днів тому. Смердить дохлятиною";
- "В мене в городі таких багатенько".
Гриб виявили під час підготовки до фестивалю / Фото Олега Максимича
Жителі області кажуть, що часто зустрічають такі гриби / Фото Олега Максимича