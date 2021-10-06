Полоз ескулапів може виростати до 2 метрів довжиною. У Львові за останні роки такого плазуна фіксують вже втретє.

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У Львові зустріли червонокнижну змію

Львів'янка 5 жовтня опублікувала на своїй фейсбук-сторінці фото змії, яку побачила у львівському парку "Високий замок". Спочатку жінка думала, що зустріла вужа. Проте пізніше з'ясувала, що це доволі рідкісна змія – полоз ескулапів. Його вкрай рідко можна побачити у цій місцевості.

Вуж у парку Високий замок. Оновлення: полоз ескулапів. Рідкісна змія з Червоної книги України,

– мовиться у підписі до фото.

У коментарі ZAXID.NET львівський герпетолог Тарас Гринчишин розповів, що полоз ескулапів або лісовий полоз може сягати 1,5 – 2 метри в довжину.



У львівському парку зустріли рідкісну змію / Фото Milanaa Waterman

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Плазун потрапив до Львова з карпатського лісу

Гринчишин зауважив, що полоз ескулапів – досить рідкісний вид. Він занесений до Червоної книги України.

"За своїм систематичним становищем він є близьким до звичайного вужа. Так само як і вуж, він є неотруйним, жодної небезпеки не становить. В античному світі їх навіть утримували у помешканнях для боротьби з гризунами. І, до речі, саме ця змія зображена на емблемі медиків", – додав герпетолог.

За словами Гринчишина, скоріше за все, полоз ескулапів потрапив у львівський парк в автомобілі людей, які відпочивали у Карпатах. Ця змія дуже добре лазить, водночас вона вміє чудово ховатися у невеликих закутках. За останні роки це вже третій факт фіксації у Львові такого плазуна.

"Я припускаю, що змія, скоріш за все, могла потрапити до Львова випадково. Наприклад, в автомобілі, власники якого перед тим відпочивали у Карпатах. Такі змії водяться є в деяких горбистих і лісистих місцевостях довкола Львова – Карпати, Розточчя, Горбогір'я", – зауважив герпетолог.

Гринчишин закликає людей не вбивати таких плазунів, не лякати їх та не рухати. Натомість слід за можливості робити фото змій і розміщувати їх у спеціалізованих фейсбук-спільнотах – "Жаби.Ящірки.Змії" та "Українське герпетологічне товариство". Це допоможе науковцям та експертам краще розуміти ситуацію з плазунами в Україні.



Полоз ескулапів занесений до Червоної книги України / Фото Milanaa Waterman



Плазун може виростати до 2 метрів в довжину / Фото Milanaa Waterman