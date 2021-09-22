Инцидент произошел на улице Джерельной. Совсем рядом расположен ТРЦ Forum Lviv.
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Лису заметили возле мусорников
Львовянка Ирина Гальвицкая-Федорук рассказала, что на территории жилого комплекса "Бельгийский городок" бегает дикая лиса.
В ЖК "Бельгийский городок" на улице Джерельной, пришла такая гостья. Люди волнуются, здорова ли лиса и не несет ли угрозу для их жизни и здоровья,
– отметила женщина.
К своему сообщению львовянка прикрепила видео, на котором видно, что лиса бегает возле мусорных контейнеров. В комментариях администратор Горячей линии Львова отметил, что обращение женщины направили в Шевченковскую райадминистрацию.
Недалеко от центра Львова бегала лиса: видео
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Сообщение вызвало шквал комментариев в сети
Пользователи фейсбука разделились в комментариях на 2 лагеря. Одни говорили, что животное опасно, ведь может переносить бешенство, а другие – что лиса просто проголодалась.
- "Хвостик еще не красивый и пушистый, худой, поэтому можно предположить, что не бешенство, а просто молодой-глупый не знает, что люди могут взбеситься, как его увидят";
- "Во Львове лисы живут веками, если не дольше. Если их не трогать, то они обойдут вас стороной, ведь боятся людей больше, чем мы их. С открытием сезона охоты в город также заходят лисы из-за пределов Львова в поисках безопасности, но по завершению они всегда возвращаются";
- "Дикие животные, которые теряют страх и приближаются к людям и их жилью, могут нести опасность. Бешенство – это смертельная болезнь. Жители волнуются небезосновательно";
- "Она уже несколько недель бегает. Питается в этих районах. Когда видит человека, убегает. Думаю, здорова. Просто молодая-глупая прибежала ближе к людям, поскольку не понимает, какую опасность представляют люди";
- "Лиса не пришла к людям, а пришла на свалку еду искать. Если она жила в парке города, там нет такой кормовой базы, как в лесу, и должно же животное выживать";
- "Если лиса здорова – помощь не нужна. Лисы бывают синантропными (живут рядом с человеком и даже прямо в населенных пунктах) во всем мире".